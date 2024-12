“Noi Moderati”, la delegazione catanese all’assemblea nazionale

La nota: "Grati ai vertici del partito"

Si è svolta a Roma la tre giorni di assemblea nazionale di “Noi Moderati”, all’insegna del motto “Un nuovo inizio. Per un’Italia popolare ed europeista”. All’assemblea ha partecipato una delegazione catanese, guidata da Marco Forzese e da Emanuele Pezzino, commissari – rispettivamente – provinciale e cittadino.

Secondo quanto si legge in una nota, la delegazione catanese è stata presente nell’ambito di tutti i tavoli tematici che sono stati allestiti, ricevendo consensi dal presidente Maurizio Lupi e dal coordinatore politico Francesco Saverio Romano.

L’assemblea di Noi Moderati

“Siamo grati ai vertici del partito – scrivono nella nota Forzese e Pezzino – per gli apprezzamenti che ci gratificano e, al tempo stesso, ci spronano a fare sempre meglio. A Catania e provincia, lo dicono anche i numeri, la presenza di Noi Moderati è tangibile, frutto di una crescita costante che ci ha visti impegnati sul territorio a tutti i livelli”.

“Anche la stessa presenza consistente a Roma – continuano Forzese e Pezzino – nel contesto dell’assemblea nazionale, la dice lunga rispetto alla bontà dell’azione condotta, nel solco dei principi che sono alla base del nostro partito”.

“Di talchè – dicono ancora Forzese e Pezzino – non possiamo che essere grati ai nostri tesserati, ai simpatizzanti ed ai rappresentanti istituzionali che si riconoscono sotto le insegne di Noi Moderati, nella consapevolezza di quanto sia forte ed in aumento la voglia di centro nel nostro Paese, quello stesso che siamo stati abituati a servire e così faremo anche in futuro”.