Ad Alberto Firenze ‘pieni poteri’ sull’Asp di Palermo, iter completato

Santonocito al Policlinico di Catania

PALERMO – Via libera definitivo alla designazione di Alberto Firenze come direttore generale dell’Asp di Palermo. L’iter è stato portato a termine con la ratifica da parte della giunta regionale, che segue il parere positivo dato dalla prima commissione dell’Ars rirsetto all’iniziale designazione del governo.

Firenze al posto di Faraoni

La più grande azienda sanitaria siciliana ha quindi una guida stabile, dopo l’addio di Daniela Faraoni che era passata a guidare l’assessorato regionale alla Salute. Va al proprio posto, quindi, una delle ultime tessere del puzzle delle nomine in sanità. Taglia il traguardo anche la nomina di Giorgio Giulio Santonocito al Policlinico di Catania. Quest’ultimo, dopo l’addio al Gaetano Martino di Messina, era ancora nella veste di commissario straordinario del Rodolico-San Marco.

Firenze oggi a Palazzo d’Orleans

La ratifica delle due nomine è stata confermata questa mattina dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso della conferenza stampa di fine anno. Firenze, infatti, era stato avvistato sorridente, in mattinata, a Palazzo d’Orleans. Da oggi avrà pieni poteri in via Giacomo Cusmano, dove fino a questo momento le redini erano state affidate ad interim al direttore amministrativo Antonino Levita.

La sede dell’Asp di Palermo

Intravaia: “Guida autorevole per l’Asp di Palermo”

La ratifica della nomina di Firenze viene salutata positivamente dal deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia, uno dei principali sponsor del manager: “Esprimo il mio compiacimento per il completamento dell’iter burocratico che ha portato alla ratifica della nomina di Firenze. La più importante e grande azienda sanitaria siciliana avrà finalmente, dopo un anno di vacatio, una guida autorevole e competente. Al neo direttore generale rinnovo i migliori auguri di buon lavoro”.

Tamajo: “Si apre una stagione nuova”

Esulta anche l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, anche lui tra i ‘fan’ di Firenze: “Si tratta di un passaggio importante per uno degli enti più strategici del sistema sanitario siciliano – afferma -. L’Asp di Palermo incide in modo diretto sulla qualità della vita di centinaia di migliaia di cittadini. Per questo è fondamentale che venga guidata con competenza, trasparenza e capacità di visione. Sono certo che Firenze saprà interpretare questo incarico con senso delle istituzioni, attenzione al territorio e concretezza operativa. Il mio auspicio – conclude Tamajo – è che si apra una nuova stagione di rafforzamento dei servizi, riduzione delle liste d’attesa e valorizzazione delle professionalità interne, mettendo sempre al centro i bisogni dei cittadini”.