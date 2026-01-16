Nominati sei coordinatori Noi moderati in provincia di Palermo

PALERMO – Noi moderati si struttura in provincia di Palermo in vista delle elezioni amministrative. Ne dà notizia il coordinatore regionale Massimo Dell’Utri. Il partito, guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi e Saverio Romano, con i gruppi al Senato e alla Camera, in Sicilia conta una parlamentare all’Ars, Marianna Caronia.
I coordinatori di Noi moderati in provincia di Palermo
Nm, con il coordinatore provinciale di Palermo Michele Nasca, ha quindi nominato i coordinatori di Noi moderati nei seguenti comuni: Carini, Marcello Lentini; Cefalù, Emanuele Coco; Monreale, Daniela Ludovico; Partinico, Bernardo Rizzo; Termini Imerese, Serena Urso; Misilmeri, Gianluca Pavone. Massimo Dell’Utri coordinatore Noi Moderati in Sicilia.