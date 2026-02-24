 Nomine negli Ersu: chi sono i presidenti designati dalla Regione
Nomine negli Ersu: chi sono i presidenti designati dalla Regione

Ora si attende il parere della commissione Affari istituzionali dell'Ars
PALERMO – Il governo Schifani ha nominato i presidenti degli Enti regionali per il diritto allo studio di Palermo, Catania, Messina. Lo ha fatto nella seduta di giunta di oggi, su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano.

A presiedere il consiglio di amministrazione dell’Ersu di Palermo è stato chiamato Giuseppe Giordano; a Catania va, invece, Salvatore Santamaria; a Messina Alberto De Luca. Su queste nomine dovrà esprimere un parere la commissione Affari istituzionali dell’Ars.

