Il vicepremier Matteo Salvini interviene duramente per condannare i maltrattamenti al bambino di 4 anni attualmente ricoverato a Catania.

Catania – Il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, interviene su twitter per commentare le percosse e le bruciature di sigarette su un bimbo di 4 anni. “Ferire e maltrattare il proprio bimbo, ma come si fa”, aggiungendo subito dopo: “Non chiamate ‘madre’ una delinquente simile, a cui va data la giusta pena, senza sconti, e per il bimbo una nuova e accogliente famiglia”. Oggi la procura di Agrigento ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico della madre del minore e del compagno, mentre il bambino è ancora ricoverato all’ospedale Nesima-Garibaldi di Catania, tenuto sotto stretta osservazione da parte dl personale medico.