Non tornano i conti dell’estate ai Cantieri della Zisa

Il comune incasserà 350 euro a spettacolo ma ne spenderà quasi il doppio

PALERMO – Un incasso pari a 350 euro a spettacolo, una spesa giornaliera che, se anche si arrivasse a due mesi pieni di iniziative, porterebbe a una spesa quotidiana di 668 euro. Non tornano i conti dell’estate ai Cantieri Culturali della Zisa.

Dopo il caso del bando con solo cinque giorni di tempo per partecipare, che prevedeva un canone da 350 euro giornalieri per l’organizzazione di spettacoli dal vivo nell’area di parcheggio dei Cantieri culturali alla Zisa tra il 15 luglio e il 15 settembre, spunta un nuovo affidamento: questa volta il Comune ha affidato il servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi per noleggio palco e strutture della manifestazione ‘Estate ai Cantieri 2023’ per una spesa di 40.111 euro. Ad aggiudicarsi il la procedura negoziata è stata ‘Utopia Srls’.

Se da un lato, quindi, Palazzo delle Aquile otterrà 350 euro, dall’altro ne spenderà mediamente 668 ogni giorno soltanto per le spese di allestimento. Tutto questo senza considerare le ulteriori spese, come guardiania e pulizia dell’area. Nei giorni scorsi le opposizioni in consiglio comunale hanno presentato una interrogazione al sindaco, Roberto Lagalla, sul primo bando emesso dal Comune. I dubbi sono quelli relativi a un possibile danno erariale per le casse di Palazzo delle Aquile.