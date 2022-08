Nuoto Catania, confermati i giovani Catania, Ferlito, Russo e Torrisi

Dopo la permanenza dell'accattante Alessio Privitera è la volta di quattro atleti cresciuti nelle giovanili della società catanese

CATANIA – Continuano le conferme in casa Nuoto Catania in vista della stagione 2022/23 in serie A1.

Dopo la conferma dell’accattante catanese Alessio Privitera è la volta di quattro atleti nati nella città etnea e cresciuti nelle giovanili della società catanese: Samuele Catania, Matteo Ferlito, Eugenio Russo e Riccardo Torrisi.

In questi anni hanno dimostrato talento e maturato la giusta esperienza che permetterà loro di continuare a fare bene, dando così il loro importante contributo nel prossimo campionato di A1.

“Scontata la riconferma per i nostri giocatori Samuele Catania, Matteo Ferlito, Eugenio Russo e Riccardo Torrisi” – dichiara il direttore sportivo rossazzurro Giuseppe Leonardi – “Loro sono atleti del nostro vivaio che hanno davvero ben figurato nella passata stagione in A1. Siamo convinti del loro potenziale e siamo certi che faranno ancora meglio dopo un anno di ulteriore esperienza nella massima serie. La forza di un gruppo nasce dal senso di appartenenza e dalla condivisione di un progetto e Samuele Riccardo Matteo ed Eugenio ne sono a pieno titolo gli artefici pronti a darci in futuro ancora grandi soddisfazioni. Noi siamo la Nuoto Catania!”