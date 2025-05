Nuoto Master, Noera sbanca la Tunisia: vinti quattro ori

En plein della nuotatrice della Water Polo ai Tunisian Open

PALERMO – Una settimana da incorniciare per Giulia Noera, la nuotatrice master in forza alla Waterpolo Palermo: l’atleta allenata da Cinzia Collura, nella vasca olimpica di Rades a Tunisi, si è aggiudicata tutte le prove alle quali ha partecipato e il premio come migliore nuotatrice della manifestazione ai Tunisian Open, manifestazione internazionale che si è svolta da martedì a sabato nella capitale della nazione africana.

Giulia Noera ha vinto i 50, i 200 e i 400 stile libero e i 50 farfalla, con un punteggio tabellare (stavolta calcolato secondo la federazione locale) che ha sbaragliato ogni concorrenza. La manifestazione, giunta al suo ottavo anno, si è svolta davanti un folto e appassionato pubblico e alla presenza del Presidente nazionale della Federazione Nuoto Tunisina, Mohamed Anouar Ben Abdallah che al termine delle gare della settimana ha premiato l’atleta palermitana. Erano presenti circa 1000 partecipanti, provenienti da gran parte dell’Europa, oltre naturalmente, i nuotatori del continente africano.

“Già dallo scorso anno l’organizzazione mi aveva invitato a partecipare, ma purtroppo per motivi personali non ero potuta venire in Tunisia – ha dichiarato la nuotatrice della Waterpolo Palermo – dunque in questa stagione i Tunisian Open erano diventati uno dei miei obiettivi, il primo peraltro in vasca lunga. La manifestazione, splendidamente organizzata dall’amico Moez Mahouachi, che ringrazio per l’ospitalità eccellente, ha avuto un clima si agonistico ma anche molto partecipato e questo è stato anche determinante per creare un ambiente gioioso durante le competizioni. Mi piacerebbe – conclude Giulia Noera- poter tornare il prossimo anno anche con una rappresentanza di atleti siciliani.”

Adesso il prossimo obiettivo per la nuotatrice palermitana, saranno i Campionati Italiani, che si svolgeranno a Riccione dal 25 al 29 giugno prossimo.