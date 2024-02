Catania, l’annuncio di Trantino: una nuova ciclabile tra il centro e la Plaja

I lavori in via Domenico Tempio dureranno due mesi

CATANIA – Una nuova pista ciclabile a Catania, in via Domenico Tempio, collegherà il centro alla zona della Plaja: è l’annuncio del sindaco Enrico Trantino, che in un post sul suo profilo Facebook ha parlato del progetto e ne ha pubblicato un render. I lavori cominceranno lunedì 19 febbraio e dovrebbero continuare per due mesi.

Pista ciclabile a Catania: l’annuncio

“Lunedì inizierà l’intervento – scrive Trantino sul suo profilo – per la realizzazione di una pista ciclabile in via Domenico Tempio, grazie a un’idea di Paolo La Greca e l’infaticabile contributo di Giovanni Petralia e delle direzioni Politiche comunitarie e manutenzioni. Rispetto alla proposta originaria, che non ci ha mai convinto, abbiamo deciso di porla al centro dell’asse stradale, in luogo dello spartitraffico oggi esistente, riducendo la larghezza delle carreggiate”.

“I lavori cominceranno lunedì e – continua il primo cittadino etneo – inevitabilmente, comporteranno disagi alla circolazione stradale in una strada molto trafficata. Domani mattina cercheremo di capire se sarà possibile utilizzare il porto, almeno per una corsia di marcia, ma credo sarà difficile per motivi di sicurezza. In ogni caso sarebbe opportuno sfruttare di più l’asse attrezzato da corso Indipendenza, per alleggerire il traffico che sarà canalizzato su una sola corsia per ciascuna carreggiata”.

“Sopportare il bruco”

“Per la realizzazione dell’intervento – prosegue Trantino – è prevista una durata di due mesi, in modo da essere pronti per la stagione estiva. Capisco i fastidi che provocherà a molti automobilisti, ma l’alternativa è che nulla cambi. Rispetto alla prospettiva di agevolare la mobilità dolce, finalmente connettendo il centro alla Plaja, credo che i sacrifici saranno ripagati. E, per il bene dei nostri concittadini, mi auguro che sempre più numerosi siano i cantieri, se funzionali a una trasformazione in meglio di Catania. In fondo – chiosa il sindaco di Catania – è scritto ne Il Piccolo Principe, ‘bisogna sopportare il bruco se si vuol vedere volare la farfalla’”.