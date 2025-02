Nuovi dirigenti in Sicilia, Schifani: “Passo avanti nella riorganizzazione”

Le nomine e le reazioni. Interviene anche Savarino

PALERMO – “Oggi il governo regionale compie un importante passo avanti nella riorganizzazione della macchina amministrativa, con la nomina dei nuovi dirigenti generali”. Il presidente della Regione Renato Schifani commenta le nomine dei nuovi dirigenti e rivendica le scelte effettuate.

Nuovi dirigenti, le parole di Schifani

“Abbiamo rispettato il principio della rotazione negli incarichi – continua Schifani – in conformità con le direttive Anac e nel segno della trasparenza e dell’efficienza. Voglio rivolgere un augurio di buon lavoro ai cinque nuovi dirigenti che entrano a far parte della squadra, certi che porteranno un contributo significativo nei rispettivi ambiti. Un ringraziamento va anche agli uscenti che hanno guidato i dipartimenti negli ultimi due anni”.

Il governatore non ha dubbi: “Un segnale importante arriva anche dalla nomina del nuovo comandante del Corpo forestale: per la prima volta sarà una donna, Dorotea Di Trapani. È un momento storico che testimonia il valore della competenza e della professionalità, senza distinzione di genere, in un settore strategico per la tutela del nostro territorio. Siamo pronti a proseguire il lavoro per una Regione sempre più moderna, efficiente e vicina ai cittadini”.

Interviene l’assessore Savarino

“È con grande soddisfazione che ho accolto il via libera della giunta di governo – commenta l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino – alla nomina dei due dirigenti generali del mio assessorato, Rino Beringheli e Beppe Battaglia, nel rispetto delle linee guida anti-corruzione dell’Anac, ma soprattutto della terza nomina, quella di Dorotea Di Trapani per la guida del Corpo forestale della Regione Siciliana”.

Savarino aggiunge, con soddisfazione: “Si tratta della prima volta di una donna a capo di questo importantissimo corpo di polizia regionale. Un cambiamento significativo che rappresenta una vittoria per la parità di genere e per l’istituzione stessa, che si arricchisce oggi di nuove visioni e competenze nella protezione dell’ambiente, nell’antincendio e nella gestione delle risorse naturali”.

“Siamo impegnati in un grande e necessario progetto di riforma e valorizzazione – aggiunge ancora Savarino – di questa Istituzione, anche con l’arrivo di nuove risorse umane, e il cambiamento nella leadership può portare a nuove idee e metodi di gestione”.

L’assessore regionale all’Ambiente è “certa che con il nuovo comandante Di Trapani lavoreremo bene, con l’obiettivo comune di portare nuova linfa al Corpo forestale siciliano, che ha sempre dimostrato di essere fondamentale non solo nella salvaguardia del territorio e dell’ambiente – conclude – ma anche a tutela della salute pubblica.

Le nomine decise dalla giunta Schifani