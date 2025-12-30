 Sei nuovi sbarchi a Lampedusa: arrivati 265 migranti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Nuovi sbarchi a Lampedusa: arrivati 265 migranti

Trasferiti all'hotspot dove si trovano in tutto 329 ospiti
L'EMERGENZA
di
1 min di lettura

LAMPEDUSA – Sei sbarchi, nel giro di poche ore, a Lampedusa dove sono giunti complessivamente 265 migranti. A soccorrere cinque natanti partiti da Zawia, Homs, Zawyiah e Sabrata in Libia sono state le motovedette di guardia costiera e guardia di finanza. I gruppi – da un minino di 8 a 56 persone – sono risultati composti da eritrei, malesi, sudanesi, egiziani e bengalesi.

Trasferiti all’hotspot

Otto egiziani, compresi due minorenni, sono stati rintracciati dai militari della tenenza della guardia di finanza, sulla strada di Ponente. Hanno raccontato d’aver viaggiato su un’imbarcazione in vetroresina che però non è stata trovato lungo la costa della maggiore delle isole Pelagie. Tutti i migranti sono stati portati all’hotspot dove, al momento, ci sono 329 ospiti. Per la mattinata è stato disposto il trasferimento di 102 persone con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI