Whatsapp, il nuovo tasto dell’intelligenza artificiale e la privacy

Il servizio sta comparendo gradualmente in Italia

ROMA – Il nuovo tasto Whatsapp che attiva la funzione dell’intelligenza artificiale “può leggere solo i messaggi che le persone condividono con questo strumento”. Lo precisa la stessa Meta che in questi giorni sta rilasciando gradualmente agli utenti l’aggiornamento con l’ultima novità.

L’IA su Whatsapp

In questi giorni molti utenti stanno vedendo comparire sull’app di chat istantanea e sulla sua versione desktop la funzione dedicata alle conversazioni con l’IA. ‘Meta AI’ è la dicitura che viene caratterizzata da un cerchio colorato prevalentemente in blu. Per accedere alla nuova funzione c’è anche un pulsante dedicato, nell’angolo inferiore destro dell’app.

L’informativa

Quando si apre la chat con Meta AI compare un messaggio con alcune informazioni sull’utilizzo e sulla privacy. Si tratta di un “servizio opzionale per fornire risposte – si legge – che può leggere solo i messaggi che le persone condividono con questo strumento”, senza leggere le altre conversazioni.

L’informativa avverte di “non condividere informazioni, anche sensibili, su di te o altre persone che non vuoi che l’AI conservi e utilizzi” e che è prevista la condivisione delle informazioni con “partner selezionati in modo che l’IA possa offrire risposte pertinenti”.