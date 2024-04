Occupazione, a Catania e Augusta scioperano i lavoratori dei porti

Lo comunica la Filt Cgil attraverso i social

CATANIA – “Oggi, adesione altissima delle lavoratrici e dei lavoratori dei porti di Catania ed Augusta per chiedere migliori condizioni di lavoro”. Lo afferma la Filt Cgil di Catania, attraverso i social. I lavoratori dei porti di Catania e Augusta scioperano “per difendere il contratto nazionale”, spiegano gli aderenti alla protesta in una locandina, e “per un equo salario che permetta di recuperare il potere d’acquisto di lavoratori”.

Sullo sfondo, non ultima, ovviamente la questione legata ai “nostri diritti”, che è stata ovviamente al centro del presidio di oggi, dalle 10 alle 12 Adsp del mare, al Porto di Catania.