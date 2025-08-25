Ocean Viking, 20 minuti di spari contro la nave di Sos Mediterranee

La denuncia della Ong: "Sotto tiro della guardia costiera libica"

PALERMO – “Venti minuti consecutivi di spari contro di noi”. Lo denuncia l’equipaggio della nave Ocean Viking della Sos Mediterranee che ieri alle 15.03 è stata presa di mira dalla guardia costiera libica. “Sebbene nessuno sia rimasto ferito fisicamente, tutti a bordo hanno temuto per la propria vita” dice la Ong spiegando che l’imbarcazione è stata oggetto di spari, dopo aver soccorso “87 sopravvissuti già a bordo, tra la notte di sabato 23 e la mattina del 24 agosto, in due diverse operazioni”.

La motovedetta libica apre il fuoco

“La nostra nave – dice ancora la Ong – era stata autorizzata dal centro di coordinamento italiano a interrompere la rotta verso il porto di sbarco assegnato e a cercare un’altra imbarcazione in difficoltà nelle acque internazionali. Mentre i nostri team erano impegnati nella ricerca del caso di soccorso, la Ocean Viking è stata avvicinata dalla motovedetta libica, che ha illegalmente chiesto di lasciare la zona e dirigersi verso Nord. L’informazione ci è stata fornita prima in inglese e poi in arabo. Il nostro mediatore culturale, ha informato dal ponte che la Ocean Viking stava lasciando la zona. Tuttavia, senza alcun preavviso o ultimatum due uomini a bordo della motovedetta hanno aperto il fuoco sulla nostra nave, iniziando un assalto durato almeno 20 minuti ininterrotti, direttamente contro di noi”.

I proiettili hanno causato fori all’altezza della testa dell’imbarcazione, la distruzione di diverse antenne, quattro finestre sul ponte e diversi proiettili hanno colpito e danneggiato i tre motoscafi di soccorso veloci, insieme ad altre attrezzature di soccorso.

Sicurezza dei sopravvissuti e richiesta di indagine

Dopo gli attimi di terrore le squadre di Sos Mediterranee hanno messo in sicurezza gli 87 sopravvissuti prima di rifugiarsi all’interno della nave. “Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite”, spiegano dalla Ocean Viking che, dopo l’incidente, ha lanciato “un segnale di soccorso e allertato la Nato, chiedendo protezione e assistenza. La nostra nave è stata indirizzata alla più vicina unità della Nato, una nave della marina italiana. Tuttavia, la marina italiana non ha mai risposto alla chiamata”.

“Chiediamo che venga condotta un’indagine approfondita sugli eventi di ieri pomeriggio e che i responsabili di questi atti che mettono a repentaglio la vita delle persone siano assicurati alla giustizia”, afferma Valeria Taurino, direttrice generale di Sos Mediterranee Italia. Le 87 persone a bordo verranno sbarcate a Siracusa e non a Marina di Carrara come previsto in un primo momento.