Olanda, deraglia un treno passeggeri: un morto e decine di feriti

Il convoglio si sarebbe scontrato con una gru e materiali da costruzione sulla linea vicina al villaggio di Voorschoten

AMSTERDAM – Un morto e decine di feriti dopo che un treno passeggeri è deragliato nei Paesi Bassi, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza olandesi. Il treno è deragliato dopo essersi scontrato con una gru e materiali da costruzione sulla linea vicino al villaggio di Voorschoten, tra L’Aia e Amsterdam.

“Diverse decine di feriti vengono curati sul posto e portati in ospedale se necessario”, hanno detto i soccorritori. “Gli specialisti stanno lavorando per mettere in sicurezza il treno”.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini esprime “profonda solidarietà” alle persone coinvolte, a tutti i cittadini olandesi e al governo dei Paesi Bassi dopo il grave incidente ferroviario. L’Italia – assicurano dal Mit – è pronta a offrire supporto.