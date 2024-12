Omicidio a Siracusa, gli schiaffi e la vendetta a coltellate

I retroscena del delitto

SIRACUSA – La lite, gli schiaffi e la reazione del sedicenne che si sarebbe vendicato del vicino di casa a Siracusa uccidendolo con una coltellata. Il ragazzino è stato fermato per l’omicidio di Christian Regina, 40 anni, operatore del mercato ortofrutticolo.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura dei minori di Catania. Il delitto è avvenuto ieri sera in una palazzina di via Italia, in una zona popolare di Siracusa. Il contesto e la dinamica sono ancora da chiarire.

Secondo una prima ricostruzione dei poliziotti della squadra mobile, l’omicidio sarebbe stato preceduto da una lite. Regina sarebbe rientrato a casa probabilmente dopo avere bevuto troppo. Avrebbe iniziato a disturbare. Pare che cercasse di entrare nella porta sbagliata. Da qui il diverbio con il minore che sarebbe stato schiaffeggiato.

Quindi la vendetta. Il minorenne ha preso un coltello a cas e ha colpito Regina al torace sul pianerottolo. L’uomo è morto dissanguato in pochi minuti. Inutile l’arrivo dei soccorsi. Poi il minore, che sarebbe figlio di un esponente di spicco della criminalità siracusana, è fuggito. In nottata si è consegnato alla Polizia che lo stava già cercando.

Il procuratore dei minori di Catania Carla Santocono ha disposto l’autopsia sul cadavere di Regina. Sulla dinamica bisogna ancora fare chiarezza. Il ragazzo, che ha confessato il delitto, non ha fornito tutti i particolari.