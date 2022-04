Omicidio fuori dalla discoteca: confermata condanna all’ergastolo

Nella foto l'imputato Giuseppe Zuccaro

Il processo proveniva da un annullamento con rinvio della Cassazione.

CATANIA – La ripetizione del secondo round non ha cambiato il verdetto. La Corte d’Assise d’Appello di Catania (Presidente Dagnino, a latere Pezzino) ha confermato la condanna all’ergastolo nei confronti di Giuseppe Zuccaro accusato dell’omicidio del 26enne Florin Dinu, avvenuto fuori dalla discoteca Onda Latina in via Scuto Costarelli cinque anni fa. Il processo è scaturito da un annullamento con rinvio della Corte di Cassazione.

La Corte d’Assise ha escluso i motivi abietti ma ha confermato i futili. Su questo punti il Pg Angelo Busacca – che aveva chiesto la conferma della sentenza – aveva depositato un’articolata memoria che richiamava la giurisprudenza. Per il magistrato era dimostrato che l’imputato aveva agito per vendetta in maniera assolutamente sproporzionata a quanto accaduto visto che sparò all’impazzata fuori da discoteca in piena notte. La sparatoria che ha visto coinvolto anche Dario Valle (condannato ma nel rito ordinario) era scoppiata dopo una lite all’interno del locale tra i due e alcuni ragazzi stranieri.

I difensori, gli avvocati Francesco Marchese e Barbara Ronsivalle, sono pronti a impugnare la sentenza. “Attendiamo le motivazioni perché riteniamo che non sia stato osservato quanto scritto dalla Cassazione. Faremo ricorso per questo”, commenta Marchese. La difesa ritiene che i motivi abbietti erano già stati esclusi con il giudicato.