Delitto di Garlasco, indagine sull’amico del fratello di Chiara Poggi

Andrea Sempio di nuovo sotto inchiesta

A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia ha riaperto l’indagine. Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è stato iscritto nel registro degli indagati. L’uomo era già stato indagato in passato, ma la sua posizione era stata archiviata.

Le nuove indagini sono state avviate a seguito di una nuova analisi del DNA, effettuata con tecniche più avanzate. I risultati di questa analisi hanno portato la Procura a ritenere necessario un nuovo approfondimento sul ruolo di Andrea Sempio.

Il ruolo di Andrea Sempio

Andrea Sempio era già stato indagato nel 2016 e 2017, in seguito alle indagini difensive di Alberto Stasi. La difesa di Alberto Stasi aveva prodotto una perizia secondo cui tracce del DNA di Andrea Sempio sarebbero state trovate sotto le unghie di Chiara Poggi.

L’allora gip di Pavia, Fabio Lambertucci, aveva però archiviato la posizione di Andrea Sempio, accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Mario Venditti e del pm Giulia Pezzino. Il gip aveva ritenuto “inconsistenti” le prove presentate dalla difesa di Alberto Stasi.

Le nuove indagini e il DNA

La riapertura delle indagini è stata decisa dalla Procura di Pavia dopo aver ricevuto una nuova perizia sul DNA. Questa perizia, effettuata con tecniche più avanzate, ha evidenziato elementi che hanno portato la Procura a ritenere necessario un nuovo approfondimento sul ruolo di Andrea Sempio.

Andrea Sempio sarà sottoposto a un nuovo esame del DNA. Gli esami sono stati disposti dal gip di Pavia in modo coattivo dopo che la scorsa settimana l’uomo ha ricevuto l’informazione di garanzia con cui è stato invitato a sottoporsi ai prelievi per gli accertamenti sul Dna. Verifiche a cui Sempio ha negato l’assenso.1

La posizione di Alberto Stasi

Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, si è sempre dichiarato innocente. La sua difesa ha più volte chiesto la revisione del processo, presentando nuove prove e indagini.

La riapertura delle indagini su Andrea Sempio potrebbe portare a nuovi sviluppi nel caso. La difesa di Alberto Stasi ha già annunciato che chiederà di essere ammessa come parte civile nel procedimento.