Indagano i carabinieri

TORINO – Omicidio nella notte a Collegno, ucciso un 39enne a coltellate. L’allarme è stato dato alle forze dell’ordine da un passante. La vittima è stata trovata in strada con ferite da arma da taglio in tutto il corpo. Fendenti che hanno portato alla morte il 39enne prima che i sanitari potessero intervenire.

L’omicidio è stato intorno all’1.30 di notte, all’angolo fra via Sabotino e corso Francia. Un passante ha segnalato al 112 il corpo della vittima e ha raccontato di aver visto un uomo incappucciato scappare. Le ambulanze sono arrivate tempestivamente e i sanitari hanno provato a rianimare l’uomo ma senza successo. Sull’omicidio indagano i carabinieri.