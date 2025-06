Il gesto dopo una lite familiare

Un femminicidio ha sconvolto il primo pomeriggio di martedì 17 giugno, a Racale, nel basso Salento. Teresa Sommario, 53 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Toscana, uccisa da ripetuti colpi inferti con un’arma da taglio, secondo le prime ricostruzioni un’accetta. Il presunto autore dell’omicidio è il figlio della vittima, Filippo Manni, 21 anni, bloccato dai Carabinieri poco dopo il delitto, al termine di una breve fuga a piedi.

La dinamica dell’omicidio

L’allarme è stato lanciato da alcuni vicini di casa, insospettiti da urla provenienti dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale e della compagnia di Casarano, i sanitari del 118 e agenti della Polizia. La vittima è stata trovata in una pozza di sangue, con ferite multiple soprattutto nella parte alta del corpo. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Teresa Sommario non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe scaturito da una lite tra madre e figlio all’interno dell’abitazione in cui entrambi vivevano. Il presunto omicida, subito dopo l’aggressione, avrebbe abbandonato l’arma del delitto e tentato di allontanarsi a piedi. Tuttavia, è stato intercettato e bloccato dai Carabinieri nei pressi dell’abitazione.

Le indagini

Sulle motivazioni che hanno portato all’omicidio gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze dei residenti della zona e degli amici della famiglia. Si ipotizza che vi fossero contrasti familiari, che potrebbero aver innescato l’esplosione di violenza. Le indagini sono affidate alla Compagnia dei Carabinieri di Casarano e al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce.

