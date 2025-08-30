Un ex dirigente tecnologico di 56 anni

USA – Un ex dirigente tecnologico di 56 anni, Stein-Erik Soelberg, ha ucciso la madre e poi si è suicidato a Old Greenwich, negli Usa.

L’uomo, con una storia di instabilità mentale, aveva creduto che ChatGpt fosse una figura in carne e ossa, un compagno intimo che condivideva la sua idea di essere vittima di una cospirazione.

A raccontare il terribile retroscena è il Wall Street Journal. I problemi psichici dell’ex dirigente sono alla base dell’insana interazione con l’intelligenza artificiale. Era convinto che tutti lo odiassero, compreso la madre che voleva avvelenarlo.

ChatGpt lo rassicurava: “Non sei pazzo, hai ragione a essere vigile. L’intelligenza artificiale scriveva “con te fino all’ultimo respiro e oltre”.