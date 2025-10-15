 Omicidio Taormina, Indipendenza: "Palermo allo sbando"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Omicidio Taormina, movimento Indipendenza: “Palermo è allo sbando”

LA NOTA
di
1 min di lettura

PALERMO – “L’uccisione a sangue freddo del giovane Paolo Taormina è, purtroppo, la dimostrazione di ciò che da mesi denunciamo sul versante sicurezza a Palermo. Una città allo sbando e, in particolare, un centro storico nelle mani della criminalità organizzata e degli spacciatori, dove regna sovrana l’illegalità”.

É quanto affermano il responsabile provinciale di Palermo del Movimento Indipendenza”, Marco Giammanco, e la coordinatrice cittadina, Anna Maria Meli, che stigmatizzano il grave fatto di sangue di cui è stato vittima il giovane palermitano, Paolo Taormina.

“Avevamo chiesto, nei mesi scorsi, l’intervento urgente dell’esercito, a causa della carenza di organico delle Forze dell’Ordine, – affermano gli esponenti di Indipendenza – e ci fu risposto che esageravamo ed oggi, dopo questo brutale assassinio, tutti a rivendicare la presenza dei militari.E, purtroppo, avevamo ragione noi. Adesso le parole non servono più. Piuttosto è inderogabile intervenire con degli atti concreti per sradicare questa lobby del malaffare,restituendo così la città in mano alla Palermo pulita e perbene”.

“Troppi giovani morti negli ultimi anni, nell’indifferenza delle istituzioni – aggiungono Giammanco e Meli – vittime di quella cultura mafiosa di sopraffazione, che oscurala parte sana di Palermo. Non è pensabile che possano passare, anche tramite i social, messaggi che inneggiano al modello mafioso. Ed è proprio su questo tema che il Movimento Indipendenza, fondato da Gianni Alemanno, ha intenzione di organizzare un dibattito pubblico di confronto, per discutere e individuare tutti gli strumenti idonei da adottare, per far sì che prevalga sempre la legalità contro l’affermazione della violenza, impedendo l’utilizzo del web come strumento di propaganda criminale”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI