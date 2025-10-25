“Onda Pulita” a Palermo, i cittadini ripuliscono il fondale della Cala

PALERMO – Copertoni, rottami di biciclette, secchi, pezzi di ferro e di plastica di varie forme e misure. Sul fondale della Cala, ripulito questa mattina dagli allievi del corso di Operatore Tecnico Subacqueo del Centro Studi Cedifop di Palermo, c’era di tutto.

I sub hanno partecipato all’evento ‘Onda Pulita’, una mobilitazione cittadina che ha visto la partecipazione di circa 40 volontari di associazioni e comitati, che hanno contribuito a rendere più pulito e vivibile uno degli angoli più suggestivi della città.

L’iniziativa, promossa dall’organizzazione non profit Filiis Palermo, si è svolta in collaborazione con l’officina del pesce ‘Ciurma’, l’azienda comunale per i rifiuti Rap e la Guardia di Finanza.

“Gesto concreto per l’ambiente”

“Onda Pulita ha rappresentato non solo un gesto concreto per l’ambiente, ma anche un’esperienza formativa di grande valore, che rafforza il legame tra preparazione professionale e responsabilità sociale”, spiegano i rappresentanti Cedifop.

“Ridiamo dignità a questo luogo”

“La situazione nei fondali della cala era davvero fuori controllo – commenta Domenico Camilleri, presidente della Filiis Palermo -. Abbiamo racconto centinaia di chili di immondizia ridando dignità a questo angolo di Palermo tanto amato da turisti e cittadini. Ringrazio le istituzioni e gli enti che hanno accolto il nostro appello e partecipato attivamente alla nostra iniziativa”.