La Procura al lavoro per ricostruire la tragedia di via Marturano

PALERMO – Sono quattro gli indagati per la morte dei due operai precipitati mentre lavoravano in via Ruggero Marturano. Si tratta del proprietario dell’appartamento e committente dei lavori, Giuseppe Garraffa, del titolare dell’impresa Ediltec, Salvatore Macaluso, del noleggiatore della gru, Giovanni Agliuzza, e del manovratore del mezzo, Vincenzo Costa.

Ci sono tanti aspetti da chiarire. Dalla mancata contrattualizzazione delle due vittime – il rumeno Daniluc Tiberi, 49 anni, e il tunisino Najahi Jaleleddine, di 41 anni – alla manutenzione della gru e alla sua posizione nel momento della tragedia.

Il pubblico ministero Daniele Sansone ha affidato una consulenza a due ingegneri. Dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente, stabilire la posizione della gru e se la stessa fosse “adeguata allo svolgimento dell’attività” per “specifiche tecniche” e “condizioni manutentive”.

L’indagine è alle battute inziali. La Ediltec aveva noleggiato la gru dalla ditta di Agliuzza che sarebbe in grado di dimostrare di essere in regola con il noleggio, la manutenzione e l’impiego di un operaio specializzato.

Bisogna accertare che tipo di intervento stessero facendo i due operai quando il braccio della gru si è piegato facendoli precipitare mentre si trovavano all’interno del cestello metallico. L’impatto con il terreno è stato devastante come hanno confermato le autopsie. È certo che stavano sistemando il balcone al nono piano della casa di Garraffa, ma probabilmente l’intervento rientrava in un lavoro più ampio di competenza condominiale, che riguardava altri balconi e la facciata.