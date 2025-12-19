Operaio morto a Ginostra, il sindaco di Cerda: città sgomenta

Il cordoglio del primo cittadino Salvo Geraci (nella foto)

CERDA – E’ originario di Cerda l’operaio di 37 anni morto ieri nel porto di Ginostra schiacciato dall’escavatore che stava guidando. Carmelo Parisi lascia la moglie e due figli. Stava eseguendo dei lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura.

“La nostra comunità piange Carmelo Parisi, un ragazzo perbene che ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Conoscevo Parisi e ne apprezzavo la qualità umane, la sua scomparsa ci lascia sgomenti – dice il sindaco di Cerda Salvo Geraci -. Una morte bianca ha sempre qualcosa per cui ci fa sentire tutti responsabile. Sulle misure di sicurezza nel lavoro l’attenzione deve essere sempre alta. Non si può accettare che in un paese civile si muoia così. Alla famiglia di Carmelo Parisi le mie più sentite condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale di Cerda”.