 Operaio morto a Ginostra, il sindaco di Cerda: città sgomenta
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Operaio morto a Ginostra, il sindaco di Cerda: città sgomenta

Il cordoglio del primo cittadino Salvo Geraci (nella foto)
PROVINCIA DI PALERMO
di
1 min di lettura

CERDA – E’ originario di Cerda l’operaio di 37 anni morto ieri nel porto di Ginostra schiacciato dall’escavatore che stava guidando. Carmelo Parisi lascia la moglie e due figli. Stava eseguendo dei lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura.     

“La nostra comunità piange Carmelo Parisi, un ragazzo perbene che ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Conoscevo Parisi e ne apprezzavo la qualità umane, la sua scomparsa ci lascia sgomenti – dice il sindaco di Cerda Salvo Geraci -. Una morte bianca ha sempre qualcosa per cui ci fa sentire tutti responsabile. Sulle misure di sicurezza nel lavoro l’attenzione deve essere sempre alta. Non si può accettare che in un paese civile si muoia così. Alla famiglia di Carmelo Parisi le mie più sentite condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale di Cerda”. 

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI