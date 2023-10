Fermati due uomini con l'accusa di partecipazione ad associazione terroristica

MILANO – L’operazione antiterrorismo attuata nelle prime ore di questa mattina, 17 ottobre, è culminata con l’arresto di due individui: un cittadino egiziano e un naturalizzato italiano di origini egiziane. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.

Le accuse

Entrambi gli arrestati sono accusati di partecipazione a un’associazione con finalità terroristiche e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. L’operazione è stata accompagnata dall’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di “due cittadini egiziani indagati, ciascuno, per essersi associati all’organizzazione terroristica internazionale comunemente nota come Stato Islamico”.

Le accuse specifiche riguardano le condotte di propaganda, proselitismo online e finanziamento dell’ISIS, tutte connesse alla presunta partecipazione all’organizzazione terroristica. La Procura ha sottolineato la gravità dei fatti e l’elevato allarme sociale, convocando una conferenza stampa alle 11:30 di oggi per fornire ulteriori dettagli sull’operazione.

Il vertice

Parallelamente, nel pomeriggio di ieri, si è tenuto un vertice in Procura a Milano per discutere delle misure necessarie per contrastare il terrorismo. Durante la riunione, sei magistrati specializzati e rappresentanti delle forze dell’ordine hanno affrontato la necessità di monitorare costantemente il territorio e potenziare i controlli, compresi quelli negli istituti penitenziari, dove potrebbe esserci attività di proselitismo.

Da quanto appreso al momento non risulta alcun collegamento con l’attentato di ieri sera a Bruxelles, dove un uomo armato ha ucciso due turisti svedesi.