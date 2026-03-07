Come gestire il passaggio dall'ora solare all'ora legale

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, alle ore 2:00, gli orologi in Italia verranno spostati avanti di un’ora. Le lancette passeranno direttamente alle 3:00. Significa più luce la sera, ma anche un’ora di sonno in meno. Un cambiamento apparentemente ininfluente che, però, può avere effetti reali su sonno, umore e concentrazione.

Il passaggio all’ora legale è infatti il più delicato tra i due cambi annuali. A differenza di quello autunnale, in questo caso il corpo perde un’ora di riposo e deve adattarsi rapidamente a un nuovo ritmo. Per alcune persone bastano uno o due giorni. Per altre, l’adattamento può richiedere più tempo.

Perché il cambio dell’ora influisce sul corpo

Il nostro organismo segue un ritmo circadiano, un orologio biologico interno che regola il ciclo sonno-veglia e molte altre funzioni: temperatura corporea, digestione, pressione sanguigna e produzione di ormoni.

Il segnale principale che regola questo sistema è la luce naturale. Quando arriva agli occhi, la retina invia un messaggio al cervello che coordina l’intero organismo. L’ora legale sposta artificialmente questo segnale di un’ora, creando uno squilibrio tra il tempo biologico e quello sociale. I ricercatori chiamano questo fenomeno social jet lag.

Gli ormoni che regolano sonno e stress

Il cambio dell’ora influenza soprattutto due ormoni. Il primo è la melatonina, prodotta dalla ghiandola pineale nel cervello. Aumenta quando cala la luce e favorisce l’addormentamento. Nei giorni successivi al cambio d’orario la luce serale più lunga può ritardarne la produzione, rendendo più difficile prendere sonno.

Il secondo è il cortisolo, l’ormone legato al risveglio e alla risposta allo stress. Normalmente raggiunge il picco al mattino e diminuisce durante la giornata. Dormire meno o male può alterarne l’equilibrio, aumentando la stanchezza e la tensione.

Quando scatta l’ora legale nel 2026

Il cambio avverrà nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026. Alle 2:00 gli orologi passeranno alle 3:00. L’ora legale resterà in vigore per sette mesi, fino alla notte tra 24 e 25 ottobre.

Per la maggior parte delle persone l’organismo si adatta in 3-7 giorni, ma chi ha un sonno già irregolare o tende ad andare a letto tardi può impiegare anche due o tre settimane.

I sintomi più comuni nei giorni successivi

Nei giorni dopo il cambio d’orario alcune persone possono avvertire piccoli disturbi legati al disallineamento biologico.

Tra i più frequenti:

difficoltà ad addormentarsi la sera

risvegli notturni o anticipati

sonnolenza durante il giorno

irritabilità e difficoltà di concentrazione

lieve mal di testa al mattino

Uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences ha inoltre evidenziato che nelle 48-72 ore successive al passaggio all’ora legale può aumentare il rischio di incidenti stradali e di eventi cardiovascolari.

Chi risente di più del cambio d’orario

Alcune categorie sono più sensibili al passaggio all’ora legale.

I bambini hanno un ritmo circadiano ancora in sviluppo e possono faticare ad addormentarsi con la luce serale più lunga. Secondo i pediatri dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, irritabilità e stanchezza tendono a scomparire entro 2-3 giorni.

Gli anziani, invece, producono meno melatonina con l’età e possono risentire maggiormente del cambiamento. Anche i lavoratori a turni o chi dorme già poco partono da un equilibrio più fragile.

Ora legale 2026, come prepararsi al cambio

Per ridurre l’impatto del passaggio all’ora legale, nel 2026 leggermente anticipato rispetto al solito, gli esperti consigliano alcune semplici strategie.

Nei giorni precedenti può essere utile anticipare l’orario di sonno di 10-15 minuti alla volta, così da arrivare al cambio d’ora con un adattamento già parziale.

Anche la luce gioca un ruolo importante: esporsi alla luce naturale al mattino, ridurre quella artificiale la sera e limitare smartphone e tablet prima di dormire aiuta a regolare il ritmo biologico.

Infine, mantenere orari regolari per i pasti, evitare caffeina nel pomeriggio e fare attività fisica nelle ore centrali della giornata può facilitare l’adattamento.

Piccoli accorgimenti che permettono al corpo di affrontare il cambio dell’ora legale con meno stress e tornare rapidamente al proprio equilibrio.

