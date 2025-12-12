Ordigno esplode davanti alla pasticceria: “Clan rialzano la testa”

L'intimidazione in via Grottasanta

SIRACUSA – Un piccolo ordigno rudimentale è esploso ieri notte davanti alla pasticceria Brancato in via Grottasanta, zona nord di Siracusa. L’esplosione, che ha provocato danni alla saracinesca e alla porta d’ingresso, ha svegliato i residenti che hanno avvisato la polizia.

Effettuati i rilievi, gli investigatori hanno anche acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Il sindaco: “Preso di mira imprenditore che punta su qualità”

“L’intimidazione commessa ai danni della pasticceria Brancato è un segnale del tentativo dei clan di rialzare la testa nonostante la costante azione di contrasto da parte di magistratura e forze dell’ordine – ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia -. La criminalità vuole sempre affermare la propria capacità di condizionare il territorio e stavolta ha preso di mira un imprenditore che ha sempre puntato sulla qualità per ritagliarsi una posizione di primo piano nel proprio settore”.

La solidarietà

“Esprimo solidarietà nei confronti della famiglia Brancato, vittima di un vile atto intimidatorio che non riuscirà a scalfire il valore del lavoro profuso in questi anni – sottolinea Spada -. Brancato ha una storia di sacrifici e successi che gli hanno permesso di essere un punto di riferimento per l’enogastronomia del territorio e di portare in alto il nome della città di Siracusa e non solo. A loro voglio dire di essere forti e di andare avanti, con più determinazione, per portare avanti un percorso di identità ed eccellenza”.