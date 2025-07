Orlando saluta Monti: “Grazie per il lavoro fatto al porto di Palermo”

Le parole dell'ex sindaco e attuale eurodeputato Avs

PALERMO – “A nome della città che ho rappresentato, esprimo al presidente Pasqualino Monti profonda gratitudine e grande ammirazione per il contributo strategico e concreto che ha dato a Palermo”. Lo ha detto l’europarlamentare di Avs Leoluca Orlando in occasione dell’addio di Pasqualino Monti alla guida dell’Autorità portuale di Palermo.

“Con Monti, in piena sintonia con la mia amministrazione, è stato possibile riqualificare l’area centrale del porto unitamente a Sant’Erasmo, Castello a Mare, Acquasanta e molti altri luoghi affacciati sul mare e prima abbandonati. Con Monti i palermitani hanno riscoperto il loro profondo legame col mare. In condivisione di visione e di ricordi – conclude Orlando -, rivolgo al presidente Monti i più cordiali auguri per le sue prestigiose attività future”.