Orlando torna in cattedra: lezione sulla Costituzione

Coinvolti circa 600 studenti dell'Istituto Francesco Ferrara

PALERMO – Nella giornata di domani, 8 marzo, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando torna ad indossare i panni del professore di Diritto.

Il sindaco terrà una lezione sulla Costituzione, in particolare sull’articolo 11 che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, nell’aula magna dell’Istituto di Istruzione secondaria superiore “Francesco Ferrara”, in via Sgarlata.

Sarà una lezione speciale, alle 10.30, per quasi 600 alunni del liceo economico sociale e linguistico, dell’istituto tecnico e professionale, collegati con accesso remoto dalle rispettive aule, mentre gli studenti delle classi quinte seguiranno l’incontro in presenza.

Ad accogliere il sindaco sarà la dirigente scolastica, Patrizia Abate, con i sei studenti rappresentanti d’istituto e della consulta provinciale. All’intervento seguirà un dibattito, anche alla presenza dell’assessore alla Scuola Giovanna Marano.

“Davanti ai fatti drammatici di questi giorni – dice Abate – è necessario sollecitare l’intera comunità scolastica, a riflettere sui conflitti armati, sulla pace, sulla cittadinanza consapevole e il contributo del sindaco sarà un’opportunità di crescita preziosa per la nostra scuola”.