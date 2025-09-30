Oro rubato e riciclato per conto della mafia: condanne I NOMI

Cosa Nostra dettava le regole

PALERMO- Un’enorme quantità di oro, rubata in Italia e all’estero, e ripulita a Palermo. Arrivano condanne pesanti per gli imputati. Il processo ruotava intorno alla famiglia Luca che gestiva in corso Pisani la “Luca trading”.

Le ‘regole’ dei boss

Accolta la ricostruzione dei pubblici ministeri Gaspare Spedale e Giulia Beux.

Il collaboratore di giustizia Alessio Puccio raccontò che vigevano le regole imposte dai boss di Porta Nuova: gli autori di furti e rapine dovevano essere autorizzati dalla famiglia mafiosa, una parte del bottino andava versata nelle casse del mandamento, la refurtiva riciclata nei “compro oro” autorizzati e così la mafia ci guadagnava due volte. L’oro rubato veniva fuso e trasformato in lingotti.

I fratelli Vincenzo, Francesco e Rosario Luca sono stati condannati rispettivamente a 24 anni e 4 mesi, 20 anni e 2 mesi, 17 anni e due mesi di carcere. Gli veniva contestato il riciclaggio e il concorso esterno in associazione mafiosa.

Ilaria Catalano, moglie di Vincenzo Luca, ha avuto sette anni e mezzo. La scalata dei Luca sarebbe partita grazie ai 100 mila euro che Luigi Abbate, detto ‘Gino u mitra’, boss della Kalsa aveva investito nella srl. Era il bottino di un colpo messo a segno nel 2011. “… e noi li abbiamo tutti investiti…”, dicevano i Luca intercettati nel 2014.

Tra il 2016 e il 2018, sulla base delle indagini dei finanzieri, avrebbero lavorato oltre 2,19 tonnellate di oro, con un valore stimato superiore ai 75 milioni di euro.

Le altre condanne

Queste le altre condanne: Sergio Rubino 10 anni, Raffaele Tammaro 5 anni e tre mesi, Salvatore Sciacca 7 anni e 2 mesi, Innocenzo Puccio 5 anni e 4 mesi, Massimiliano Falanga 5 anni e 3 mesi, Katarzjna Polanska 4 anni e 3 mesi, Stefania Benfante 3 anni e 3 mesi, Rosario Aversa 4 anni e due mesi, Claudio Siddiolo 5 anni e 4 mesi, Giovanni Falanga 5 anni e 5 mesi, Vincenzo Cinà 9 anni e un mese.

Ed ancora: Patrizia Romano 4 anni e un mese, Antonino Ballarò 4 anni e due mesi, Antonietta Rando 5 anni e un mese, Monica Li Calsi 4 anni e un mese, Maria Viola 4 anni e 9 mesi, e Salvatore Lupo 5 anni e 7 mesi; Antonio Agugliaro 9 anni e un mese, Salvatore Di Simone 5 anni e 3 mesi, tre anni ciascuno per Domenico Di Simone, Carolina, Salvatore e Domenica Romagnolo, Paolo Francesco Del Vecchio, Teresa Sciarratta, Giuseppe Perna, Maria Giovanna Cataldo e Giuseppe Monti. Molti sono titolari di compro oro.

Il Tribunale presieduto da Salvatore Flaccovio ha assolto Adriana Xhilone, Giuseppe Ventimiglia, Giuseppina Perna, Carmencita Lucchese. Erano difesi dagli avvocati Luigi Miceli e Antonio Turrisi.