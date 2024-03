Oroscopo Acquario: settimana dall’1 al 7 aprile 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – L’Acquario, quel visionario zodiacale, si ritrova questa settimana a fare i conti non solo con le finanze ma anche con il cuore. È il momento di lasciarsi andare, di dimenticare i vecchi rancori e di aprire gli occhi (e il cuore) a nuove possibilità.

Il lavoro richiede attenzione, soprattutto per non far diventare le uscite un fiume in piena che le entrate a stento riescono a contenere. È tempo di riconferme e di nuovi inizi, forse anche di un po’ di sperimentazione. E per quanto riguarda il benessere, l’Acquario dovrà cercare di ritrovare equilibrio e serenità, circondandosi delle persone giuste durante le festività.

“Chi vive di speranze rischia di morire di fame, ma almeno muore ottimista.””Quando Venere torna attiva, anche l’Acquario si scongela.” Voto: 6.8. “A cu navi, peri” – Chi nuota, perde.



