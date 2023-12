Oroscopo 2024 dei Pesci

Le previsioni del segno

PESCI – Per i sognatori nati, il 2024 è l’anno per pescare le stelle! Con intuizioni da seguire e giornate no da dimenticare, il vostro anno è una tela di emozioni colorate. Febbraio ad aprile sono i vostri mesi fortunati, con Venere che vi fa l’occhiolino a marzo. Attenzione nella seconda metà dell’anno, quando dovrete bilanciare sogni e realtà. Pesci, ricordate che non potete pescare la luna riflessa nell’acqua, ma potete sempre nuotare verso di essa.

Voto: 7/10. “Sunaturi di chitarra e piscaturi di cimetta, miatu la casa ca l’aspetta.”



