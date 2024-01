Oroscopo Ariete: settimana dal 15 al 21 gennaio

Le previsioni del segno

ARIETE – Nella sfera amorosa, caro Ariete, questa settimana ti troverai a navigare in un mare di incertezze. Sarai più puntiglioso del solito, forse a causa di un sottile desiderio di testare il tuo partner. Vuoi vedere se è ancora in sintonia con te sui progetti di vita comuni? Bene, scoprirai che il tuo rapporto potrebbe darti molto di più, a patto che l’altra metà lo desideri tanto quanto te. Fai appello al tuo buon senso, specialmente in questi giorni complessi. Sul fronte lavorativo, la pazienza sarà la tua migliore alleata. Le spese sembrano superare le entrate, quindi meglio tenere a freno il portafoglio. Nonostante gli astri ti spronino a tirare fuori la tua grinta, qualche momento di insicurezza potrebbe frenarti. Per quanto riguarda il benessere, il nervosismo è in agguato. Combattilo con delle sane passeggiate, superando la apatia che non appartiene al tuo segno zodiacale.

In una settimana di alti e bassi, ricorda che anche una montagna russa ha i suoi momenti piatti. Voto: 7. “Cu’ simina spini nun pò raccogghiri rosi.“



