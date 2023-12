Oroscopo Ariete: settimana dal 18 al 24 dicembre

le previsioni del segno

ARIETE – La settimana si prospetta come un’avventura nel parco dei divertimenti della vita. Preparatevi a scelte importanti, specialmente in amore. Se siete single, il destino potrebbe sorprendervi con una novità romantica che spunta fuori come un coniglio da un cappello magico. Nel lavoro, siete come detective alla ricerca della verità: cercate collaboratori fidati, ma attenti a non trasformarvi in Sherlock Holmes. Attenzione a non inciampare nelle proprie decisioni!”. La stanchezza vi assalirà, ma il weekend promette di essere intrigante quanto una serie TV al culmine del colpo di scena.

Voto: 7/10. “Ogni ficateddu i musca, è sustanza.”



