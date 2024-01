Oroscopo Ariete: settimana dall’8 al 14 gennaio

Le previsioni del segno

ARIETE – La tua settimana è come un’altalena emotiva sotto l’influenza di Venere, dondolandosi tra momenti di agitazione e brevi periodi di tranquillità. In amore, sembri un detective in cerca di indizi, decifrando segnali e cercando risposte, specialmente in giornate cariche come il 9 e il 10. Potresti sentire il bisogno di esaltare le nuove conoscenze, ma attenzione a non innalzare qualcuno su un piedistallo solo per poi vederlo cadere. Nel lavoro, le stelle stanno pianificando un colpo di scena per te, una rivelazione attesa che potrebbe arrivare come un telegramma a fine mese. Tieni a bada i nervi, specialmente in quei giorni critici. E per quanto riguarda il tuo benessere, ricorda che anche se spesso ti senti una roccia, sei umano e le piccole irritazioni, specialmente quelle familiari, possono erodere anche la più solida delle fondamenta.

Prenditi una pausa prima di trasformarti in un vulcano. Voto: 6.5/10. “Panza china vuole riposo.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI