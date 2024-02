Oroscopo Cancro: settimana dal 12 al 18 febbraio 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – “Il Cancro questa settimana è come un gatto vicino alla vasca da bagno: curioso ma tremendamente cauto.” I rapporti amorosi potrebbero vivere un momento di riflessione, con decisioni importanti all’orizzonte. Marte vi sostiene con energia, ma Saturno potrebbe portare qualche sfida lavorativa.

Voto: 6/10. “Cancro, siete come un libro di misteri: pieni di pagine emozionanti, ma con alcuni capitoli che preferireste saltare.” “A mali estremi, estremi rimedi” (A mali estremi, rimedi estremi) – un consiglio a non temere le decisioni drastiche quando necessario, sia in amore che nel lavoro.

Il Cancro si trova in un angolo, emotivamente coinvolto mentre sfoglia un album di foto di famiglia, le lacrime agli occhi riflettono la profondità del suo legame emotivo con i ricordi e le persone care, un cuore tenero in un guscio protettivo.



