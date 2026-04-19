Oroscopo Cancro: settimana dal 20 al 26 aprile 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – Settimana intensa, di quelle in cui il cuore diventa rifugio mentre il resto del mondo pretende risposte, firme, telefonate e pazienza infinita. Nei sentimenti trovi il sostegno che cerchi. Hai bisogno di sentirti compreso, accolto e possibilmente lasciato tranquillo per qualche minuto. Se sei in coppia, il legame può rafforzarsi proprio grazie alla condivisione sincera delle preoccupazioni. Ti accorgi che non serve avere sempre tutto sotto controllo se hai accanto qualcuno che ti capisce davvero. Se c’è stata distanza, freddezza o silenzi pesanti, questo è il momento giusto per ricostruire. Se sei single, emozioni che credevi spente possono riaccendersi: un ritorno, una persona sensibile, una conoscenza che sa toccare corde profonde.

Sul lavoro, invece, serve corazza e metodo. Ci sono discussioni, trattative, revisioni economiche o accordi da rivedere con attenzione. Potresti sentirti chiamato a difendere il tuo valore o a rinegoziare condizioni poco vantaggiose. Non è la settimana delle decisioni impulsive, né delle risposte date per nervosismo. Leggi bene tutto, ascolta molto e parla quando hai chiaro cosa dire. Hai più risorse di quanto pensi, ma spesso le sottovaluti perché nel frattempo stai già immaginando il peggio. Evita questo sport mentale.

La pressione si fa sentire soprattutto nella testa. Tante cose da gestire, troppe variabili, troppe emozioni trattenute. Quando accumuli, poi diventi silenzioso e nessuno capisce nulla. Invece condividere aiuta. Parlare con una persona fidata ti alleggerisce più di dieci ore passate a rimuginare. Anche il riposo è essenziale: non puoi salvare il mondo se sei stanco morto e irritato. Cerca piccoli spazi tuoi, routine tranquille, momenti in cui rientrare emotivamente in te stesso. Ricorda: la tua sensibilità non è debolezza. È radar emotivo. Va solo usato bene, non puntato contro te stesso.

Sei dolce, intuitivo e capace di preoccuparti per cose che non sono ancora successe.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Un ti carricari tuttu supra i spaddi, spartilu cu cu ti voli beni e vidirai ca puru lu pisu addiventa cchiù liggiu.

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