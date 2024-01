Oroscopo Cancro: settimana dal 22 al 28 gennaio

Le previsioni del segno

CANCRO – L’amore sembra un po’ un campo di battaglia, ma il meglio deve ancora venire, quindi mantieni la calma. L’opposizione di Venere può portare qualche turbolenza sentimentale, soprattutto a metà settimana. Evita di alimentare gelosie e incomprensioni, potrebbero trasformarsi in mostri più grandi di te. Se devi discutere con qualcuno, meglio rimandare a un momento più favorevole, altrimenti rischi di trasformare una piccola scintilla in un incendio. Sul lavoro, hai in mente progetti vantaggiosi, ma ci sono ostacoli più grandi di te.

Cercare l’equilibrio e la serenità in tutto ciò che fai è fondamentale. Venere dissonante potrebbe metterti contro tutti, quindi valuta bene prima di fare grandi scelte. Per quanto riguarda il benessere, la tensione nervosa è alta, ma cerca di riposare di più, soprattutto durante il fantastico weekend in arrivo.

Anche il Cancro ha bisogno di prendere il sole ogni tanto. Voto: 5/10. “Bisogna munciri la pecura senza farila gridari.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI