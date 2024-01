Oroscopo Cancro: settimana dall’8 al 14 gennaio

Le previsioni del segno

CANCRO – Il tuo cuore è un oceano di emozioni, con onde che vanno e vengono sotto la luce di Venere. Sei pronto a immergerti in nuove avventure amorose, a lasciare alle spalle le preclusioni del passato e a nuotare verso orizzonti sereni. Questa settimana potrebbe portare nuovi incontri, forse un amore o un’amicizia che si rivelerà più preziosa del previsto. Non esitare a lasciarti andare, a volte anche un Cancro prudente deve rischiare. Sul lavoro, potresti sentirti diviso tra il desiderio di stabilità e la voglia di nuove avventure. Ricorda, ogni nuova partenza porta con sé sia sfide che opportunità. A volte, anche un Cancro emotivo deve guardare sotto la superficie. E per quanto riguarda il benessere, sei come una nave in un mare tranquillo, ma ogni tanto le onde dello stress cercano di scuoterti.

Non lasciare che una goccia faccia traboccare il vaso. Voto: 8/10. “Travagghiu di vinnigna, ti ‘signa, ti sgrigna, t’alligna e ti spigna.”



