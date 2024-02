Oroscopo Capricorno: settimana dal 12 al 18 febbraio 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana la felicità ti sorprenderà come trovare soldi nel taschino di un vecchio cappotto. Il cielo promette grandi gioie, quindi preparati a vivere momenti di estrema felicità, come quando scopri che la tua serie TV preferita ha una nuova stagione non annunciata​​​​.

Un periodo positivo in vista, con Giove che supporta le sfide quotidiane. Tuttavia, Marte e Venere saranno meno favorevoli, portando stanchezza. In generale, una settimana di alti e bassi, con focus sulla necessità di equilibrio​​​​. “Come trovare soldi nel taschino di un vecchio cappotto, questa settimana ti riserverà sorprese – alcune piacevoli, altre… educative”. Voto: 8/10. “Cu va araciu, va sano e luntano” – La pazienza è una virtù che premia nel tempo.

Il Capricorno, serio e concentrato, verifica i suoi appuntamenti su un’agenda, simbolo del suo impegno verso il dovere e l’ambizione. Anche in mezzo alla festa, la sua dedizione al lavoro e agli obiettivi di vita rimane incrollabile.



