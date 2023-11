Oroscopo della settimana: Acquario

Settimana dal 20 al 26 novembre: le previsioni del segno

ACQUARIO – Per l’Acquario, questa settimana sarà piena di sorprese in amore, stimolando la loro natura eccentrica e innovativa. È un momento eccellente per esplorare nuovi orizzonti nelle relazioni. Nel lavoro, le loro idee fuori dagli schemi saranno particolarmente apprezzate, portando forse a nuove e eccitanti direzioni di carriera. Per il benessere, pratiche come la mindfulness o la meditazione possono aiutare a rimanere centrati tra le varie stimolazioni. Voto: 7/10. Proverbio: “È megghiu testa di lucerta, chi cuda di scursuni.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI