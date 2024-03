Oroscopo Gemelli: settimana dall’1 al 7 aprile 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Oh, Gemelli, in amore siete come quei concorrenti dei giochi di magia che scompaiono proprio quando il pubblico si aspetta il gran finale. Se siete single, la vostra indecisione rende complicate anche le proposte più allettanti.

Sul lavoro, invece, avete deciso che meno è meglio, forse dimenticando che a volte anche un po’ di impegno non guasta. Siete invitati a concentrarvi sui grandi progetti, anche se in realtà preferireste procrastinare guardando serie TV. Sul fronte del benessere, tra ansie e problemi digestivi, vi consigliamo di prendere in considerazione l’idea di un hobby rilassante, magari non legato all’alta cucina.

In sintesi, il vostro motto sembra essere “domani è un altro giorno… forse”. Voto: 7. “A chi fa mali, mai mancano scuse” – A chi fa male, non mancano mai scuse.



