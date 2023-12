Oroscopo Gemelli: settimana dal 18 al 24 dicembre

Le previsioni del segno

GEMELLI – Ah, Gemelli, sempre in bilico tra il genio e la follia, vero? Questa settimana è come un labirinto di specchi: riflessioni da ogni angolo e qualche perplessità che ti fa girare la testa. Amicizie con Vergine e Sagittario? Come una danza: un passo avanti, due indietro. La pazienza non è il tuo forte, ma ora è più necessaria che mai. Le stelle dicono che arriveranno conferme, ma occhio ai sottintesi nelle relazioni. Hai l’impressione che qualcuno stia remando contro di te? Forse è solo la tua immaginazione, o forse no. In ogni caso, sei carico come un mulo e pronto a risolvere ogni intoppo. Ricorda: nella vita, come in una partita a scacchi, ogni mossa conta.

Voto: 6.5. “Cosi longhi addiventanu serpi.“



