Oroscopo Gemelli: settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

GEMELLI – Eh, caro Gemelli, questa settimana non è proprio il massimo della vita, ma cercheremo di tirarti su di morale. Le stelle non sono proprio dalla tua parte e, se la tua relazione ha già subito qualche colpo basso nei mesi scorsi, aspettati altre frecciatine e discussioni.

Cerca di evitare polemiche inutili e magari limitati a rispondere con un semplice “vediamo”, che è sempre un passepartout in situazioni spinose. Sul lavoro, invece, è importante non essere troppo impulsivo. Hai delle idee, e sono pure buone, ma non è detto che tutti siano pronti a capirle subito. Insisti, ma con stile, senza sembrare una pentola a pressione pronta a esplodere.

Dal punto di vista della salute, ci sono dei pianeti che sembrano divertirsi a farti inciampare, ma tu evita di cadere: riposati quando puoi e aspetta che le acque si calmino.

Voto: 6

“Se questa settimana fosse un film, sarebbe una commedia… nera. Ma almeno ridiamo!”

Consiglio delle stelle siciliane: Nun fari troppu u saputu, ca poi finisci ca ci parri sulu. Puru a luna si gira e torna bella.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI