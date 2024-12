Oroscopo Gemelli: settimana dal 23 al 29 dicembre 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Finalmente la pace! Dopo settimane di guerra fredda in amore, puoi rilassarti. Sì, ok, devi ancora fare qualche compromesso, ma pensa positivo: almeno non devi fare il diplomatico in Ucraina.

Al lavoro le cose si muovono lente, come un mulo in salita, ma resisti, i prossimi mesi promettono svolte. Energia? C’è, ma usala bene e riposati, ché non sei una pila Duracell.

Armistizio? Per te è una parola nuova nel dizionario!

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Chi non si riposa mai, prima o poi si scorda puru chi jornu è.”

