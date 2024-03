Oroscopo del giorno: la classifica completa del 23 marzo 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 23 marzo 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 23 marzo 2024

Ariete ♈

Le stelle suggeriscono che potresti imbatterti in un unicorno oggi… o forse è solo qualcuno con un cappello molto strano. Non lasciare che le apparenze ti ingannino, specialmente se sembrano uscite da un cartone animato. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: Ricòrdati, l’apparenza inganna, specie se vestiti da unicorno.

Toro ♉

Oggi è il giorno perfetto per investire in quella startup di moda per gatti che hai sempre sognato. Le stelle dicono che è un buon momento per prendere decisioni finanziarie audaci. O forse dicono solo di comprare più tiragraffi. Chi può dirlo? Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: Quannu i gatti s’ammuccianu, i topi ballanu. Ma cu un bon tiragraffi, tutti cuntenti.

Gemelli ♊

Se ti senti confuso, non preoccuparti. È solo Mercurio che fa i capricci. Prova a girare tre volte su te stesso per vedere se le cose migliorano. Se non funziona, almeno avrai fatto un po’ di esercizio. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Si nun sai unni vai, ogni strata ti porta a destinazioni.

Cancro ♋

È un ottimo giorno per iniziare una dieta a base esclusivamente di dolci. Le stelle sono allineate per un aumento di felicità tramite lo zucchero. Attenzione però a non trasformarti in un dolce tu stesso. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: Ogni lasciata è persa, specialmenti si tratta di cannoli.

Leone ♌

Le stelle indicano che è il momento di mostrare al mondo il tuo rugito… o forse è solo il vicino che ha alzato troppo il volume della TV. In ogni caso, esprimi te stesso, ma forse non con un rugito letterale. Voto: 6.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Cu avi lingua passa u mari, ma attenzioni a non annigari.

Vergine ♍

Potresti sentirti ispirato a riordinare tutta la tua casa. È una buona idea, fino a quando non realizzi che hai accidentalmente buttato via qualcosa di importante. Ricorda, l’ordine è soggettivo. Voto: 5.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Casa pulita, menti tranquilla. Ma l’importanti è sapiri unni si metti ogni cosa.

Bilancia ♎

Adesso per te è facile parlare dei tuoi sentimenti e ascoltare quello che sentono gli altri. Un ottimo periodo per liberare l’aria da rimostranze del passato​​. Voto: 8.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Parla chiaru e cuorici levi, ma ricordati ca a verità porta sempri a testa alta.

Scorpione ♏

Ora è il momento ideale per esprimere le tue idee. Le tue capacità di comunicazione sono al massimo, quindi persuadere gli altri è un gioco da ragazzi​​. Voto: 9/10. Consiglio delle stelle siciliane: Quannu parli, fa attenzioni. A parola è argientu, ma u silenziu è oru.

Sagittario ♐

Se oggi ti senti perso, considera di seguire una mappa del tesoro invece del GPS. Potresti non trovare l’oro, ma almeno l’avventura renderà il viaggio interessante. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: A caccia di tesori senza mappa? Megghiu un passu sicuru ca centu a l’aria.

Capricorno ♑

Le stelle suggeriscono di prenderti una pausa dal lavoro e di dedicarti a costruire un castello di carte. È un’attività che richiede pazienza e precisione, proprio come te. Solo, attenzione a non spazientirti se crolla al primo soffio di vento. Voto: 7.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: La pacienza è la virtù dei forti, ma attenti a non fari portari via da un ventu.

Acquario ♒

Questa giornata potrebbe portarti a riconsiderare l’amicizia con il frigorifero. Sì, è sempre lì per te, ma forse è il momento di esplorare anche altri elettrodomestici. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Amici e frigoriferi, megghiu pochi ma boni. E ricorda, l’appititu veni mangiannu.

Pesci ♓

Oggi potresti sentirsi come un pesce fuor d’acqua, specialmente se ti trovi a dover fare discorsi in pubblico. Ricorda, anche il più grande oratore ha iniziato balbettando. Voto: 4/10. Consiglio delle stelle siciliane: Anche lu pesci fora d’acqua si adatta, purché trasi in si e no nta na bagnarola.

La classifica dell’oroscopo del 23 marzo 2024

1 – Scorpione

2 – Bilancia

3 – Cancro

4 – Ariete

5 – Capricorno

6 – Leone

7 – Toro

8 – Sagittario

9 – Gemelli

10 – Acquario

11 – Vergine

12 – Pesci



