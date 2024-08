Oroscopo del giorno: giovedì 22 agosto 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 22 agosto 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 22 agosto 2024

♈ Ariete – 22 agosto 2024

Giornata promettente per te, caro Ariete. Tutto fila liscio, ma attenzione a non montarti troppo la testa. Le stelle ti appoggiano, ma ricordati che anche loro si stancano dei capricci. Voto: 8.

Consiglio delle stelle siciliane: “Si talii avanti, ca lu passu arreri è sempre chinu di pietri.”

Commento: “Avanti, picchì nun è tempu di fari passi arreri!”

♉ Toro – 22 agosto 2024

Oggi Venere ti coccola come se fossi un principe, ma occhio a non esagerare coi piaceri della tavola. Goditela, ma ricorda che il bottone dei pantaloni ha un limite. Voto: 7.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu si godi la vita, nun si scorda di mettiri ‘na cintura più larga!”

Commento: “Sì, mangia puru, ma arricordati chi stajji!”

♊ Gemelli – 22 agosto 2024

Le stelle ti sorridono, ma non esagerare con la tua solita parlantina. Non tutti hanno la tua resistenza a chiacchiere infinite. In amore, evita i litigi nel weekend, se vuoi mantenere la pace. Voto: 6.

Consiglio delle stelle siciliane: “Parla picca e ascolta assai, ca la saggezza si trova a pizzichi.”

Commento: “Rallenta ca parrari sempri ti sciusciuli l’aria!”

♋ Cancro – 22 agosto 2024

Oggi sei immerso nel lavoro fino al collo. Le stelle ti consigliano di non dimenticare gli affetti. Non fare come sempre, ovvero, rimandare tutto a domani. Voto: 7.

Consiglio delle stelle siciliane: “Lu travagghiu è sacru, ma u cori voli rimaniri vicinu.”

Commento: “Non scurdari chi c’è sempri un cori chi t’aspetta.”

♌ Leone – 22 agosto 2024

Sei al centro dell’attenzione, come sempre, ma stai attento a non bruciarti con il tuo stesso fuoco. Ogni tanto è utile lasciar spazio anche agli altri. Voto: 9.

Consiglio delle stelle siciliane: “Abballa cu’ l’ali, ma talìa unni metti i pedi.”

Commento: “Brillu puru, ma arricordati ca lu focu struia!”

♍ Vergine – 22 agosto 2024

La tua precisione oggi potrebbe essere una maledizione. Non tutto deve essere perfetto, rilassati un po’ e goditi la vita, anche se le cose non vanno come vuoi tu. Voto: 6.

Consiglio delle stelle siciliane: “A cu voli fari tuttu giustu, ci scappa sempri quacchi cosa.”

Commento: “Mancia e viviti a vita, non stari sempri ‘ncoddu a tuttu!”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 22 agosto 2024

♎ Bilancia – 22 agosto 2024

Oggi trovi il tuo equilibrio in tutto, ma non ti montare la testa. Gli altri apprezzano la tua diplomazia, ma non dimenticare di pensare anche a te stesso. Voto: 8.

Consiglio delle stelle siciliane: “Sta bilanza gira sempri, nun ti scordari di dari quarchi cosa puru a tia.”

Commento: “Non ti scurdari di la bilanza, ma lassati essiri puru!”

♏ Scorpione – 22 agosto 2024

Giornata piena di passione, ma occhio a non avvelenare l’ambiente con le tue punture. L’ironia è il tuo forte, ma usala con parsimonia. Voto: 7.

Consiglio delle stelle siciliane: “Lu venenu si teni a banna, picchì un jornu potissi serviri!”

Commento: “Dai manciata a la passioni, ma statti mutu ca chiddru nun ha vogghia di guai.”

♐ Sagittario – 22 agosto 2024

L’avventura ti chiama e tu non vedi l’ora di rispondere. Ma ricorda, non tutte le frecce colpiscono il bersaglio. Tieni d’occhio le spese! Voto: 7.

Consiglio delle stelle siciliane: “Vola luntanu, ma arricordati chi lu borsellinu è leggeru.”

Commento: “S’attuattu l’avventura, nun scurdari chi lu portafogliu è ca ruppi.”

♑ Capricorno – 22 agosto 2024

Il lavoro ti sorride, ma non fare il musone come sempre. Le stelle ti consigliano di lasciare spazio al divertimento, ogni tanto fa bene. Voto: 8.

Consiglio delle stelle siciliane: “Chi travagghia comu n’asinellu, s’arriposa comu nu re.”

Commento: “Suffritti assai, ora è tempu di surrisu.”

♒ Acquario – 22 agosto 2024

Sei pieno di idee, ma occhio a non volare troppo alto. Le stelle ti appoggiano, ma un po’ di realismo non guasta. Voto: 7.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli troppu, resta cu nenti.”

Commento: “Va avanti, ma teni i pedi ‘nterra!”

♓ Pesci – 22 agosto 2024

Oggi ti senti sognatore più che mai, ma attenzione a non perderti tra le nuvole. Un po’ di concretezza non ti farà male. Voto: 6.

Consiglio delle stelle siciliane: “Sognare è bello, ma nun ti scurdari di camminare.”

Commento: “Si vai troppu ‘nterra, attenta chi t’alluntani di lu mari.”

Classifica di giovedì 22 agosto 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Bilancia

3 – Ariete

4 – Capricorno

5- Acquario

6 – Vergine

7 – Toro

8 – Scorpione

9 – Sagittario

10 – Cancro

11 – Pesci

12 – Gemelli

