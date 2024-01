Oroscopo Leone: settimana dal 15 al 21 gennaio

Le previsioni del segno



LEONE – In questa settimana, caro Leone, sembri essere un gladiatore nell’arena dell’amore, pronto a combattere contro i pesi del passato e ad abbracciare entusiasticamente le nuove idee che sfrecciano nella tua mente. Questo è il momento perfetto per dare vita a progetti condivisi che potrebbero rinfrescare le tue relazioni. Guarda bene i segnali di una possibile ripresa del dialogo, ma fai attenzione alle “cotte lampo”, non ogni scintilla è destinata a diventare un fuoco d’amore duraturo. Lavorativamente parlando, sei come un capitano di nave che naviga verso nuovi progetti. La tua intuizione, protetta dagli astri, potrebbe rivelarsi la tua miglior alleata. Espandi i tuoi orizzonti e potresti scoprire tesori nascosti nel mare del cambiamento. Sul fronte del benessere, ti senti come un supereroe, carico di energia, pronto a saltare da un palazzo all’altro. Tuttavia, il weekend potrebbe portare un po’ di turbolenza interna, forse legata a problemi familiari che richiederanno la tua immediata attenzione.

Sei come un leone in una gara di ballo, elegante ma sempre un passo dall’azzardo! Voto: 7.5/10. “La manu curri spuntania a lu cori.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI