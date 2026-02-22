Oroscopo Leone: settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Ruggisci meno, ma colpisci meglio: questa è la sintesi della tua settimana. Dopo un inizio mese un po’ movimentato, ora le relazioni entrano in una fase di chiarimento vero, di quelli che non si risolvono con un semplice “va tutto bene”. Le discussioni passate possono trasformarsi in confronti maturi e costruttivi anche se, diciamolo, a te un pizzico di tensione piace. Chi ti adora senza contraddirti non ti stimola abbastanza. Se hai litigato, ora esistono le condizioni per una riconciliazione, purché nessuno cerchi di dominare l’altro. Se sei single, attirerai personalità forti, carismatiche, persone che sappiano tenerti testa. Le emozioni sono intense, profonde, e richiedono equilibrio. Meno teatro, più sostanza. I passi avanti fatti rispetto a inizio mese sono evidenti, ora va decisamente meglio.

Nel tuo percorso professionale si apre una fase di rilancio. Dopo opposizioni e rallentamenti, la settimana offre nuove possibilità di avanzamento. C’è chi deve dimenticare un “no” ricevuto a inizio mese e riprovarci con più strategia. Saturno è dalla tua parte e prepara il terreno per sviluppi ancora più importanti quando arriverà anche Giove. Se ci sono contenziosi legali o questioni economiche da sistemare, la lotta non è finita, ma le probabilità di successo nei prossimi mesi sono alte. Organizzazione e determinazione faranno la differenza: niente improvvisazioni da palcoscenico, ma scelte ponderate.

Fisicamente senti la stanchezza accumulata. Hai spinto tanto e ora il corpo chiede tregua. Riposo, alimentazione curata e attività leggere sono indispensabili. Domenica potrebbe essere la giornata più pesante: non strafare.

Sei un re nato, ma anche i sovrani hanno bisogno di una pausa dal trono.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Comanna sì, ma cu cori e pacenzia, picchì quannu mischi forza e misura, arrivi unni voi senza fari troppu rumuri.

